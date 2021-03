Covid | Fioramonti | ‘sì a vaccini ma non solo | si usino i dati’

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Nell’est asiatico hanno combattuto la Sars e in alcuni paesi hanno sfidato e vinto la battaglia contro il-19 senza i, perché hanno utilizzato i dati, le informazioni”. In Italia “è possibile uscire prima dall’emergenza tramite un sistema efficiente nella raccolta e nel tracciamento dei dati”. Lo dichiara Lorenzo(Misto), esponente della componente Facciamoeco, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Messaggero

Questa invece la replica da parte della maggioranza: "ha rispolverato il vestito buono ...la cittadinanza tutta non sarebbe stata un po' più tranquilla? E non ci riferiamo solo al- 19 ...... per iniziativa di tre parlamentari (Rossella Muroni, l'ex ministro Lorenzoe Alessandro ... Questa generazione si trova ora sospesa dalche ha interrotto il ciclo scolastico producendo ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Nell'est asiatico hanno combattuto la Sars e in alcuni paesi hanno sfidato e vinto la battaglia contro il covid-19 senza i vaccini, perché hanno utilizzato i dati, le info ...Il fisico e accademico dei Lincei Massimo Inguscio è stato presidente del Cnr con sei ministri dell’Università e della Ricerca: «Gaetano Manfredi è stato il quinto, ma prima avevo avuto Lorenzo Fioram ...