Comunali | Propeller Club chiede istituzione “assessorato politiche marittime”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – IlPort of Salernoalle forzein campo per il rinnovo del consiglio comunale (ottobre 2021) di prevedere l’dell’municipale alle. La posizione è ben spiegata dal presidente, avvocato Alfonso Mignone: “L’Italia, come è noto, è un Paese che vanta circa 8000 chilometri di costa, ricchissima di località turistiche di rilevanza internazionale e di porti commerciali di assoluto rilievo per la strategica posizione centrale rispetto ai traffici navali del Mediterraneo. IlPort of Salerno è ben consapevole delle potenzialità che la ‘blueconomy’ può riservare al nostro territorio. Alfonso MignoneIn ...

