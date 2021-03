Bce | Lagarde | atteso solido rimbalzo dell' economia nel 2021

Advertising

FGoria : La Bce pronta a fare di più per contrastare inflazione e rialzo dei tassi. Lagarde: monitoriamo ogni aspetto… - Giulio__Mariani : RT @mastrobradipo: #lagarde stime inflazione leggermente al rialzo nel 2021 e 2022 a 1,5% e 1,2%; nel 2023 sarà 1,4% #bce - Giulio__Mariani : RT @mastrobradipo: #lagarde pil 2021 al 4% contro 3.9% stima precedente 2022 al 4.1% contro 4.2% e 2023 invariato al 2.1% #bce - Giulio__Mariani : #BCE #Lagarde I #Mercati stanno già scontando e c’è ancora margine long per l’equity solo una frenata vaccinale pot… - mastrobradipo : #lagarde monitoriamo costantemente l'effetto della pandemia sulle banche #bce -

Ultime Notizie dalla rete : Bce Lagarde

Sono le nuove stime illustrate in conferenza stampa dalla presidente dellaChristine, valori che 'rispetto a dicembre segnano un rialzo per il 2021 - 22 per fattori temporanei mentre il ...Laalza le stime sulla crescita economica dell'Eurozona nel 2021, che passano dal +3,9% di dicembre ...ha subito una nuova contrazione nel primo trimestre - dice la presidente Christine- , ...Milano, 11 mar. (LaPresse) - "Il Consiglio direttivo della Bce riconosce il ruolo chiave del pacchetto di ripresa europeo Next Generation Eu e ribadisce ...Gli economisti della Bce hanno rivisto al rialzo le stime sul trend dell’inflazione per la zona euro. Nel 2021 l’inflazione è attesa in rialzo dell’1,5%, rispetto al +1% delle proiezioni rese note a d ...