(Di giovedì 11 marzo 2021) MESTRE (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Furstenberg, hato i progetti did’esercizio e diconsolidatoche confermano i risultati preliminari al 31 dicembregiàti dal Consiglio e resi noti al mercato l’11 febbraio scorso, registrando un utile netto di Gruppo pari a 68,8 milioni di euro, superiore ai target previsti dalla guidance stimata tra i 50 e i 65 milioni di euro.“In un anno profondamente segnato dalla pandemia da Covid-19, il Gruppo è andato oltre le attese – si legge in una nota -, confermando una redditività resiliente e, forte delle iniziative strategiche e degli investimenti realizzati, accelera ora il percorso ...

Advertising

ilmattinodisici : Banca Ifis, CdA approva progetto di bilancio 2020 - Tele_Nicosia : Banca Ifis, CdA approva progetto di bilancio 2020 - blogsicilia : #notizie #sicilia Banca Ifis, CdA approva progetto di bilancio 2020 - - IlModeratoreWeb : Banca Ifis, CdA approva progetto di bilancio 2020 - - nestquotidiano : Banca Ifis, CdA approva progetto di bilancio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Ifis

, un 2020 positivo nonostante la pandemia: approvato il bilancio d'esercizio con un utile di 68,8 milioni di euro , un risultato che ha superato le stime fatte nei mesi precedenti. Il ...Per quanto concerne, invece, i dividendi deliberati e non distribuiti a valere sul 2019, lacontinuerà a mantenerli in diminuzione del patrimonio netto del Gruppo e a contabilizzarli tra le ...(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Furstenberg, ha approvato il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato 2020, che ...MESTRE (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Furstenberg, ha approvato i progetti di bilancio d’esercizio e di bilancio cons ...