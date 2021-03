(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Lasciare aperto il settore alimentare dei”. Moral suasion diConfesercenti nei confronti del Governatore De Luca. Il coordinatore provinciale Aniello Ciro Pietrofesa afferma: “L’Ordinanza Regionale n.8 del 11 marzo prevede di chiudere, seppure dal 13 marzo, le attività mercatali di vendita dei generi. Con lo slittamento della data, l’Confersecenti regionale ha scongiurato che molte derrategià comprate dagli operatori fossero, già oggi, mandate al macero. Lo slittamento al giorno 13 dà inoltre spazio per chiedere l’adozione di un’Ordinanza di apertura delle attività mercatali del settore alimentare. I motivi della richiesta cheavanzerà in tal senso, sono diversi. Il Dpcm prevede l’apertura dei generi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Anva a Regione: 'Mantenere #Aperti i #Mercati #Alimentari' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Anva Regione

Zazoom Blog

Il coordinatoredell', Ciro Pietrofesa, si dice "certo che i risultati dei test dimostreranno, a tutti i salernitani, la salubrita' delle aree mercatali". Sul fronte vaccinazioni per la ...Così Confesercenti Toscana nord, insieme al presidente, Leonetto Pierotti ed al responsabile ... Purtroppo lae poi i Comuni non hanno potuto che applicare le direttive del governo ...Ordinanza del sindaco: fino al 14 solo banchi alimentari. E Rebecchi assicura: «Il Te è una soluzione temporanea» ...Chiusure di strade, piazze e spiagge e divieto di vendita di alcolici per il fine settimana. L’incremento dei casi di Covid-19 tra la popolazione spinge i sindaci del Salernitano a imporre una stretta ...