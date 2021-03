Al via i casting online per il prossimo Zecchino D’Oro

(Di giovedì 11 marzo 2021) BOLOGNA – Al via i casting online per i futuri piccoli protagonisti dello Zecchino D’Oro. A causa dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno le selezioni per la squadra dei giovani solisti si spostano sul web per dare a tutti i bimbi d’Italia la possibilità di partecipare senza rischi. Gli aspiranti cantanti hanno tempo fino al 10 maggio per caricare i propri video su una piattaforma web dedicata.

I solisti che supereranno il casting 2021 interpreteranno, per l'edizione di dicembre, le canzoni selezionate da una commissione di qualità composta da professionisti del settore musicale e del mondo della comunicazione.