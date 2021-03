Volley, Lara Lugli: “Quando sono rimasta incinta mi sono stati chiesti i danni” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il caso ha fatto il giro ed è diventato virale Lara Lugli, ex pallavolista italiana con un passato anche in serie A, Quando era in B1 (a Pordenone) è stata vittima di discriminazione. Discriminata poiché rimasta incinta e quindi, secondo la società (che spiega come fosse stata inserita anche una clausola) che ha chiesto i danni, rea di essere venuta meno al suo impegno da sportiva. Bisogna fare un passo indietro e ricordare che purtroppo, ancora oggi (anche se con i decreti sulla riforma sullo sport approvati le cose dovrebbero cambiare) le sportive e tutte le donne che praticano sport a certi livelli, per la legge non sono professioniste e quindi non hanno alcun tipo di tutela. La denuncia della giocatrice, che ha fatto il giro, è arrivata con un post ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il caso ha fatto il giro ed è diventato virale, ex pallavolista italiana con un passato anche in serie A,era in B1 (a Pordenone) è stata vittima di discriminazione. Discriminata poichée quindi, secondo la società (che spiega come fosse stata inserita anche una clausola) che ha chiesto i, rea di essere venuta meno al suo impegno da sportiva. Bisogna fare un passo indietro e ricordare che purtroppo, ancora oggi (anche se con i decreti sulla riforma sullo sport approvati le cose dovrebbero cambiare) le sportive e tutte le donne che praticano sport a certi livelli, per la legge nonprofessioniste e quindi non hanno alcun tipo di tutela. La denuncia della giocatrice, che ha fatto il giro, è arrivata con un post ...

