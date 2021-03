Vissani: «Noi ristoratori con il c*** per terra, anzi sulla brace. E anche Draghi non lo capisce» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo abituati da un anno alla rabbia dello chef Gianfranco Vissani che in tv e in ogni dove si spende a nome della sua categoria, i ristoratori, che sono ormai alla canna del gas. I ristori o sostegni che di si voglia sono una barzelletta, lo dice senza perifrasi: “Noi ristoratori siamo con il culo per terra, anzi sulla brace!”. “Scriverò una lettera aperta di protesta al presidente Draghi“, è la sua intenzione. Non usa davvero mezzi termini lo chef, commentando all’Adnkronos le nuove ipotesi di restrizioni per i ristoranti, anche a pranzo nei weekend. E’ furibondo. Lo era prima con il governo Conte, lo è ancor più oggi. “Capisco che contrastare il contagio del Covid è la preoccupazione principale; ma noi siamo di fatto chiusi da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo abituati da un anno alla rabbia dello chef Gianfrancoche in tv e in ogni dove si spende a nome della sua categoria, i, che sono ormai alla canna del gas. I ristori o sostegni che di si voglia sono una barzelletta, lo dice senza perifrasi: “Noisiamo con il culo per!”. “Scriverò una lettera aperta di protesta al presidente“, è la sua intenzione. Non usa davvero mezzi termini lo chef, commentando all’Adnkronos le nuove ipotesi di restrizioni per i ristoranti,a pranzo nei weekend. E’ furibondo. Lo era prima con il governo Conte, lo è ancor più oggi. “Capisco che contrastare il contagio del Covid è la preoccupazione principale; ma noi siamo di fatto chiusi da ...

