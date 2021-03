Venerdì Consiglio dei Ministri per eventuali nuove misure (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione tra i rappresentanti del Governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza Covid. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, domani saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio e approfondimenti condotti con le Regioni e le Province autonome. Venerdì il Consiglio dei Ministri potrà valutare l’adozione di eventuali misure.Alla riunione hanno preso parte il presidente del Consiglio Mario Draghi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il ministro ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione tra i rappresentanti del Governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza Covid. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, domani saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio e approfondimenti condotti con le Regioni e le Province autonome.ildeipotrà valutare l’adozione di.Alla riunione hanno preso parte il presidente delMario Draghi, il sottosegretario alla Presidenza delRoberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il ministro ...

Advertising

fattoquotidiano : RISTORI Il decreto sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri venerdì 12, ma slitterà ancora - RaiNews : Conclusa la cabina di regia. Venerdì le decisioni in Consiglio dei ministri #COVID19 #governo - rtl1025 : ?? Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del governo e quelli del Comitato tecnico scientif… - laZuck64 : RT @Italpress: Venerdì Consiglio dei Ministri per eventuali nuove misure - SempreLibero2 : RT @fattoquotidiano: RISTORI Il decreto sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri venerdì 12, ma slitterà ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì Consiglio Dpcm, la nuova stretta sarà discussa venerdì in Consiglio dei ministri: il governo vuole aspettare i nuovi dati dei contagi Tutto rinviato a venerdì , quando saranno disponibili dati più aggiornati sulla diffusione dei contagi nel nostro ... era presente anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi . Ristoranti chiusi ...

Covid, 22.409 casi e 332 decessi. Entro venerdì il Cdm decide su nuove misure Venerdì il Consiglio dei ministri potrà valutare l'adozione di eventuali misure. Così fonti di palazzo Chigi. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania che ...

Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE Tutto rinviato a, quando saranno disponibili dati più aggiornati sulla diffusione dei contagi nel nostro ... era presente anche il presidente del, Mario Draghi . Ristoranti chiusi ...ildei ministri potrà valutare l'adozione di eventuali misure. Così fonti di palazzo Chigi. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+4.422), seguita dalla Campania che ...