Stefani: "Per i disabili priorità accesso vaccini. Mascherine trasparenti per i non udenti" (Di mercoledì 10 marzo 2021) "I disabili gravi dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid". La proposta verrà sottoposta alla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali", ha spiegato la ministra per le disabilità Leggi su rainews (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Igravi dovranno averenelle vaccinazioni anti Covid". La proposta verrà sottoposta alla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali", ha spiegato la ministra per letà

Advertising

Noiconsalvini : ++ VACCINI, MINISTRO #STEFANI: 'INTRODOTTE NUOVE PRIORITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, SARANNO AGGIORNATE LE RACC… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? 'Occorre trovare soluzioni per difficoltà connesse all'uso delle mascherine per persone sorde e per chi ha necessità di legg… - ilvolocheresta : RT @rtl1025: ?? 'Occorre trovare soluzioni per difficoltà connesse all'uso delle mascherine per persone sorde e per chi ha necessità di legg… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: ++ VACCINI, MINISTRO #STEFANI: 'INTRODOTTE NUOVE PRIORITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, SARANNO AGGIORNATE LE RACCOMANDAZ… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Occorre trovare soluzioni per difficoltà connesse all'uso delle mascherine per persone sorde e per chi ha necessità di legg… -