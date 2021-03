Stefani: "Le persone sorde avranno le mascherine trasparenti" (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all’uso delle mascherine per le persone sorde e per chi ha necessità di leggere il labiale. Mi sono attivata affinché le mascherine trasparenti, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l’emergenza. Ho segnalato questo al generale Figliuolo che mi ha garantito di aver già disposto gli atti per acquisire questi dispositivi”. A dirlo è la ministra per la Disabilità, Erika Stefani, intervenuta durante il question time alla Camera. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all’uso delleper lee per chi ha necessità di leggere il labiale. Mi sono attivata affinché le, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l’emergenza. Ho segnalato questo al generale Figliuolo che mi ha garantito di aver già disposto gli atti per acquisire questi dispositivi”. A dirlo è la ministra per la Disabilità, Erika, intervenuta durante il question time alla Camera.

