New York, distrutte statue dell'artista sardo Nivola: caso in consiglio regionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) CAGLIARI – "Una terribile notizia ci ha raggiunto da New York. Il playground delle Wise Towers, realizzato da Costantino Nivola e Richard Stein nel 1964, il più grande progetto pubblico di Nivola a New York, è stato distrutto. Non si tratta di vandali, ma di un progetto di 'rinnovamento' dell'area". A darne notizia, su Facebook, è la dirigenza del museo di Orani, Nuoro, dedicato al grande artista sardo.

