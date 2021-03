(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Parlamento europeo ha approvato in maniera definitiva l'accordo sul programma Eu4Health (Ue per la Salute), che prevede 5,1di euro di investimenti nei, promozione e ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità L'Ue investirà cinque miliardi per preparare meglio i sistemi sanitari a future pandemie… -

Ultime Notizie dalla rete : investirà cinque

EuropaToday

Il Parlamento europeo ha approvato in maniera definitiva l'accordo sul programma Eu4Health (Ue per la Salute), che prevede 5,1 miliardi di euro di investimenti nei sistemi sanitari, promozione e ...Apple ha dichiarato di aver speso oltre 15 miliardi di euro con oltre 700 societa' in Germania negli ultimianni. Nel premercato, Apple guadagna lo 0,23%, dopo il +4,06% di ieri. AAA - Pca 10 -...