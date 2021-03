Juve fuori dalla Champions, Nedved reagisce e perde la tesa – VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juve, vittoria ed eliminazione e Nedved non ci sta. La sua reazione è furibonda e il VIDEO diventa virale Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved (Getty Images)La Juventus ha fallito ancora l’obiettivo che insegue da anni uscendo dalla Champions agli Ottavi di finale a favore del Porto (contro i pronostici dopo i sorteggi). Inutile la vittoria per 3-2 ieri, fatale invece la sconfitta rimediata all’andata in terra lusitana per 2-1. L’eliminazione dalla massima competizione europea non fa male solo ai tifosi ma ovviamente anche alla società – non solo per prestigio ma anche per le entrate economiche – e i dirigenti non la prendono affatto bene. Uno su tutti il vicepresidente ed ex centrocampista Pavel ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 marzo 2021), vittoria ed eliminazione enon ci sta. La sua reazione è furibonda e ildiventa virale Il vicepresidente dellantus Pavel(Getty Images)Lantus ha fallito ancora l’obiettivo che insegue da anni uscendoagli Ottavi di finale a favore del Porto (contro i pronostici dopo i sorteggi). Inutile la vittoria per 3-2 ieri, fatale invece la sconfitta rimediata all’andata in terra lusitana per 2-1. L’eliminazionemassima competizione europea non fa male solo ai tifosi ma ovviamente anche alla società – non solo per prestigio ma anche per le entrate economiche – e i dirigenti non la prendono affatto bene. Uno su tutti il vicepresidente ed ex centrocampista Pavel ...

