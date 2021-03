Isola dei Famosi, "Sono vegana, mangerò cocco e frutta": parla Daniela Martani (Di mercoledì 10 marzo 2021) Daniela Martani sembra non essere preoccupata dalla dieta vegana in vista dell'avventura a L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 10 marzo 2021)sembra non essere preoccupata dalla dietain vista dell'avventura a L'dei

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - Deb__97 : Io vorrei partecipare all' #Isola ma non sono famosa, di può fare l'isola dei (non) famosi? - SkalRockblock : Partecipante a l'isola dei 'famosi'.....la domanda la fate voi o provvedo io ??? Presumo arriva co le mozzarelle na… -