Google Chrome, il web browser sempre più sicuro contro gli attacchi informatici grazie a una nuova funzione (Di mercoledì 10 marzo 2021) La sicurezza dagli attacchi informatici è fondamentale in un mondo in cui la maggior parte della vita degli utenti ha in qualche modo a che fare con l'elettronica e internet. Google lo sa bene e, come anche gli altri concorrenti nel settore, si impegna molto nella chiusura di possibili vulnerabilità all'interno del proprio browser Chrome. Come anche Firefox e Safari hanno fatto in precedenza, Google Chrome da ora blocca l'accesso alla porta TCP 554. Come mai? Google Chrome bloccherà tutte le richieste del browser di accedere alla porta TCP 554 per proteggere gli utenti da una vulnerabilità dal nome NAT Slipstream 2.0. Questa nuova versione di NAT Slipstream è stata scoperta lo scorso anno da alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome Chrome OS compie 10 anni e si rifà tutto nuovo Per celebrare i 10 anni di vita del sistema operativo Chrome OS, Google annuncia un rinnovamento e un nuovo set di strumenti per rendere la piattaforma molto più utile. Da notare, l'aggiunta di un nuovo strumento per gli appunti, che ricorda le ultime ...

Record Google, sue le app più scaricate anche su iPhone Il totale è stato ottenuto considerando tutte le app a marchio Google scaricate sia sul Play Store di Android che sull'App Store di Apple, per i vari modelli di iPhone e iPad, come Chrome, Foto, Maps,...

