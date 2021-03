Fukushima | a 10 anni dalla tragedia | il numero esatto dei morti è ancora sconosciuto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono passati esattamente 10da quando, l’11 marzo 2011, un violento terremoto scosse il Giappone, scatenando l’enorme tsunami, che arrivò ad allagare anche la centrale nucleare di. Le coste del Giappone furono devastate e le vittime furono circa 20mila vittime, anche seoggi è impossibile conoscere il. Diecida quella che viene considerata la più complessa crisi nucleare dopo Chernobyl (1986). Un memoriale per le vittime di. Almeno 18.000 stando alle stime. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) (Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)non è finita Stando alle ultime stime,oggi i livelli di radiazioni sia nelle zone di esclusione ...