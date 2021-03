Fuggi fuggi all' arrivo dei carabinieri in spiaggia | gambiano ne ferisce uno | ' Avevo paura | così ho reagito'

Advertising

sognointer1908 : Sbaglio o è da ieri sera che sta iniziando il fuggi fuggi dal carro Cierresette ? - amodio_enzo : @13mari81 @infernalequinl1 @fabcellit @diMartedi Il problema è che non credo farebbe ascolti, quanti son disposti a… - AnnaM75 : RT @alfamedeo: @AlexSalerno10 @giorgiogilestro il problema è che stiamo facendo tutte cazzate. - ninaoraloso : RT @MingozziFabio: “Ci sono pensieri che accarezzi,pensieri dai quali fuggi,poi ci sono pensieri con i quali devi convivere” (G.Donadei)… - MartinaCeci3 : RT @FDomenicantonio: È tutto un fuggifuggi / fuggi fuggi #fatespazio #SBLab2021 #scritturebrevi -

Ultime Notizie dalla rete : Fuggi fuggi

ANSA Nuova Europa

ANCONA - Arrivano i carabinieri sulla spiaggia di Falconara, scatta ildei presenti. Un ragazzo viene bloccato ma, per sfuggire al controllo, aggredisce i militari e ne manda uno in ospedale. È terminato con un arresto nei confronti di un 24enne del Gambia il ...... pretendendo attenzioni a interesse dopo mezza volta che vi vedete,lontanissimo e senza guardarti indietro. " G iacomo Czerny at the moment mi sembra l'unico tronista decente ma probabilmente ...Sanzionata la titolare di un locale etnico in via San Silvestro I vigili di Poggio multano 12 ragazzi in un giardino privato ...ANCONA - Arrivano i carabinieri sulla spiaggia di Falconara, scatta il fuggi fuggi dei presenti. Un ragazzo viene bloccato ma, per sfuggire al controllo, aggredisce i militari e ne manda uno ...