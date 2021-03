D'Amico: 'Napoli, Osimhen è l'arma in più per la Champions' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoli - " Osimhen ha avuto tanta sfortuna, ma sarà un'arma in più per il finale di campionato ". Così Andrea D'Amico , agente del centravanti nigeriano del Napoli , ai microfoni di Radio Marte . " ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021)- "ha avuto tanta sfortuna, ma sarà un'in più per il finale di campionato ". Così Andrea D', agente del centravanti nigeriano del, ai microfoni di Radio Marte . " ...

Advertising

infoitsport : D'Amico: 'Napoli, Osimhen è l'arma in più per la Champions' - sportli26181512 : D'Amico: 'Napoli, #Osimhen è l'arma in più per la Champions': L'agente del centravanti: 'Farà vedere cose interessa… - andrewsword2 : RT @RafAuriemma: Ha voluto #Sarri, poi l'ha silurato perchè @Cristiano non voleva stare in fascia. Ha preso l'inesperto #Pirlo amico dei se… - kalidu1926 : @iodalmare70 grazie ancora amico mio e forza napoli - fiffoofficial : RT @RafAuriemma: Ha voluto #Sarri, poi l'ha silurato perchè @Cristiano non voleva stare in fascia. Ha preso l'inesperto #Pirlo amico dei se… -