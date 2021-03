D’Amato | dosi a oltre 10% popolazione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Oggi nele’ stata superata la soglia delle 600mila somministrazioni che rappresentanoil 10% della”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, aggiungendo che “sono stati gia’ vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26mila personale forze dell’ordine,7mila super fragili. Nele’ vaccinato tutto il personale sanitario e ilha un quinto in meno di vaccinati non sanitari rispetto alla Lombardia”. Secondo“la priorita’ sono i vaccini: non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso”.