“Corona deve tornare in carcere”. Per Fabrizio è ricominciato l’incubo. Due giudici sono contro di lui (Di mercoledì 10 marzo 2021) Potrebbero spalancarsi le porte del carcere per Fabrizio Corona: la Procura Generale ha chiesto di revocargli i domiciliari dopo una serie di violazioni delle regole previste dal regime speciale. La decisione nei prossimi giorni Fabrizio CoronaDopo aver fatto impazzire il gossip per via della sua “turbolenta amicizia” – come da sua definizione – con Asia Argento, il bad boy dello spettacolo, alias Fabrizio Corona, torna a far parlare di sé dal momento che per lui potrebbero a breve aprirsi le porte del carcere: il sostituto Procuratore generale Antonio Lamanna, infatti, ha chiesto ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di revocargli i domiciliari concessogli per motivi terapeutici nel dicembre del 2019. Sulla stessa lunghezza d’onda ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Potrebbero spalancarsi le porte delper: la Procura Generale ha chiesto di revocargli i domiciliari dopo una serie di violazioni delle regole previste dal regime speciale. La decisione nei prossimi giorniDopo aver fatto impazzire il gossip per via della sua “turbolenta amicizia” – come da sua definizione – con Asia Argento, il bad boy dello spettacolo, alias, torna a far parlare di sé dal momento che per lui potrebbero a breve aprirsi le porte del: il sostituto Procuratore generale Antonio Lamanna, infatti, ha chiesto aidel Tribunale di Sorveglianza di revocargli i domiciliari concessogli per motivi terapeutici nel dicembre del 2019. Sulla stessa lunghezza d’onda ...

