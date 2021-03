Caravan | cinquant’anni di ‘In the Land of Grey and Pink’

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Progressive e Inghilterra, come la pizza e l’Italia, sono due elementi inscindibili. Impossibile parlare di progressive senza accennare un secondo alla terra albionica, così come è impossibile parlare di progressive senza parlare della città di Canterbury. Un centro creativo che ha dato inizio ad una delle fasi più esaltanti e sperimentali di tutto il genere, tentativo di imitazione e specchio culturale di un’epoca irripetibile. A rappresentare questa scena ci sono idi Pye Hastings (alla chitarra), David Sinclair (alle tastiere), Richard Sinclair (al basso), Richard Coughlan )alla batteria). Una fusione alchemica di musicisti sfavillanti e curiosi esploratori dei suoni progressivi, che diedero vita a dischi fondamentali per la scena di Canterbury. Tra questi ricordiamo l’immaginifico In Theofand Pink, disco che ...