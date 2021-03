veneziatoday : Brutale aggressione in centro a Chioggia, fermato un 24enne - eymi_avg : RT @liliaragnar: #Napoli, galleria Umberto I , brutale aggressione tra senza tetto, il bianco anziano... e la gente ride...?? - maurogab1 : RT @liliaragnar: #Napoli, galleria Umberto I , brutale aggressione tra senza tetto, il bianco anziano... e la gente ride...?? - Marc852835993 : RT @liliaragnar: #Napoli, galleria Umberto I , brutale aggressione tra senza tetto, il bianco anziano... e la gente ride...?? - fabioblu128 : RT @liliaragnar: #Napoli, galleria Umberto I , brutale aggressione tra senza tetto, il bianco anziano... e la gente ride...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Brutale aggressione

VeneziaToday

in centro a Chioggia L'entità della ferita riportata potrebbe far pensare ad un accoltellamento, ma i carabinieri locali stanno indagando per capire la dinamica esatta di quanto accaduto, ...... quella sera del 30 settembre ha partecipato in maniera attiva all'dell'avvocato. Gli ... Le scarpe, che calzava al momento delpestaggio, sono state sequestrate dagli uomini della ...Dopo la brutale aggressione è stato lo stesso Carta a chiamare il centralino della polizia e a raccontare ciò che era appena accaduto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della ...Emergono nuovi dettagli sulla brutale aggressione da parte del fratello nei confronti della donna, che ha un grave trauma cranico ed è in Rianimazione al Brotzu. Diego Carta, invece, è finito nel carc ...