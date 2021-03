Blue Panorama Airlines | annunciati i primi voli per l’estate 2021

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – La compagnia aerea italiana/Luke Air ha reso noto l’operativoper. Da giugno la compagnia collegherà l’Italia continentale verso 10 isole della Grecia, Capo Verde, Lampedusa, Olbia e Pantelleria. In particolre,volerà dagli aeroporti di Bologna, Roma Fiumicino e Milano Bergamo verso Santorini, Mykonos, Skiathos, Creta, Rodi, Corfù, Zante, Kos, Celafonia e Karpathos. Da Bologna sono previstiverso dieci isole greche. Da Bergamo sono escluse solo le destinazioni di Corfù e Zante. Iin partenza da Roma Fiumicino collegano le isole greche di Rodi, Mykonos, Creta, Corfù e Santorini. Il vettore collegherà Milano Malpensa, Bologna, Milano Bergamo ...

Advertising

adiconsum : RT @ECCItaly: Blue Panorama, nessuna sanzione dall’Antitrust; ecco gli impegni della compagnia - lagenziaviaggi : L’estate di #BluePanorama: voli su dieci isole greche #Grecia - CODICIassconsum : Osservati speciali i voli cancellati dal 3 giugno 2020. In azione per tutelare chi ha problemi con rimborso e vouch… - ECCItaly : Blue Panorama, nessuna sanzione dall’Antitrust; ecco gli impegni della compagnia - DividendProfit : Antitrust, chiusa l’istruttoria nei confronti di Blue Panorama -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Panorama

La compagnia aerea italianaAirlines /Luke Air ha reso noto l' operativo voli per l'estate 2021 . Da giugno la compagnia collegherà l'Italia continentale verso 10 isole della Grecia, Capo Verde, Lampedusa, Olbia e ...Il programma estivo della compagnia.Airlines/Luke Air, compagnia aerea di bandiera italiana, rende noto l'operativo voli per l'estate 2021. Da giugno infatti la compagnia aerea collegherà l'Italia continentale verso 10 ...(Teleborsa) - La compagnia aerea italiana Blue Panorama Airlines/Luke Air ha reso noto l'operativo voli per l'estate 2021. Da giugno la compagnia collegherà l'Italia continentale verso 10 ...Blue Panorama Airlines/Luke Air disegna il suo operativo estivo partendo dalle isole del Mediterraneo: da giugno la compagnia aerea collegherà l’Italia continentale verso 10 isole della Grecia, Capo V ...