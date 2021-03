Atp Doha 2021, Federer torna e batte Evans in un match spettacolare: 7-6 3-6 7-5 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roger Federer è tornato. L’asso svizzero torna in campo dopo più di un anno dall’ultimo incontro e regala un match lunghissimo (circa due ore e trenta) ma spettacolare contro Daniel Evans. L’ottavo di finale tra lo svizzero e il britannico all’Atp 250 di Doha vede trionfare Federer in tre set: 7-6 3-6 7-5. Dopo un momento di difficoltà nel secondo set, dove sembrava pagare la stanchezza, alla lunga è uscito il campione. Onore anche ad Evans, che ha sfoderato dei colpi da giocatore importante, tenendo testa allo svizzero. Di seguito la cronaca del match. IL TABELLONE DEL TORNEO LA PARTITA – Partita che scorre molto velocemente nella fase iniziale, fino al game del 4-4. Il game successivo si rivela più complicato per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rogerto. L’asso svizzeroin campo dopo più di un anno dall’ultimo incontro e regala unlunghissimo (circa due ore e trenta) macontro Daniel. L’ottavo di finale tra lo svizzero e il britannico all’Atp 250 divede trionfarein tre set: 7-6 3-6 7-5. Dopo un momento di difficoltà nel secondo set, dove sembrava pagare la stanchezza, alla lunga è uscito il campione. Onore anche ad, che ha sfoderato dei colpi da giocatore importante, tenendo testa allo svizzero. Di seguito la cronaca del. IL TABELLONE DEL TORNEO LA PARTITA – Partita che scorre molto velocemente nella fase iniziale, fino al game del 4-4. Il game successivo si rivela più complicato per ...

