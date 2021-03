Annamaria Mantile non è morta a causa del vaccino AstraZeneca

(Di mercoledì 10 marzo 2021)dalle pagine di web di Napoli Today, definendo il suo quesito un dubbio da "incompetente". In particolare, la domanda che torna a porsi e (e a porre) è se l'infarto intestinale, dovuto allo ...

Ultime Notizie dalla rete : Annamaria Mantile

I tempi così ravvicinati alla somministrazione della dose vaccinale ed il fatto chenon soffrisse di nessuna particolare patologia pregressa avevano fatto pensare, in un primo ...E' morta a causa di un infarto intestinale, l'insegnante di Napoli deceduta tre giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti - Covid. L' autopsia sul corpo della 62enne esclude dunque qualunque causa legata all'...Alcuni casi di decessi avvenuti a poche ore o giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno sollevato nuove polemiche e preoccupazioni sul terzo vaccino arrivato, in Italia, per combatte ...Alcune ore dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca una insegnante e un militare sono morti. Un'autopsia ha escluso la correlazione.