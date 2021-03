Adozione libri di testo nella scuola Primaria | norme | guida e in allegato un format di relazione e circolare

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La scelta deidiè regolata, annualmente, da una apposita Nota Ministeriale (attualmente non pubblicata), che riassumerà, ancora una volta, l’intero quadro normativo. Si riportano i punti salienti che è necessario conoscere per provvedere, in questa prima fase, alla consultazione deidie ai primi passaggi all’interno degli organi collegiali. L'articolo .