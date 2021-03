(Di martedì 9 marzo 2021)la spara grossa sul Pd. L’ex portavoce ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Raiuno tra un ragionamento e un altro attacca: «Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto. E poi ci sono alcuniche riescono a distruggere il bello del Pd. Bisognerebbequesti. Forse ho usato un’espressione sbagliata, diciamo questi elementi negativi». Parole che non passano inosservate e che scatenanodei dem e soprattutto di quelli che sono contrari all’asse con. Il Pd contro: «A nome di chi parla?» In molti si chiedono separli come fiduciario dio esprima l’opinione dei ...

Advertising

a_padellaro : L'ODIO ANTI-M5S E DUE CONSIGLI ALL'EX PREMIER - Nell’autobiografia Il Portavoce, Rocco Casalino racconta che, nel 2… - GRETA1SGARBO : RT @CCoccarelli: 'Nel Pd ci sono cancri da estirpare', bufera per le parole di Casalino. - AnnaMar19130070 : RT @MilaSpicola: Scusate, sbaglio o Rocco Casalino fa parte del partito che insulta il PD dal 2007? Fatemi contare, 14 anni. Il partito con… - gnaojones : Casalino dopo la frase sui cancri da estirpare si scusa ''La mia frase è stata oggettivamente infelice, soprattutt… - marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Rocco Casalino: «Nel Pd cancri da estirpare». L’ira dei dem, le scuse a metà. E Conte arrossisce -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

A dirlo, ex portavoce di Giuseppe Conte, a Oggi è un altro giorno su Rai1. Una frase forte a cui poiha cercato di porre rimedio, anche per rispetto delle persone malate: "È ...' Nel Pd ci sono cancri da estirpare '.non ha usato mezzi termini per commentare le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria scatenando le polemiche nei dem. Lo stesso ex portavoce di Conte ha subito dopo corretto il ...Furia Dem per una frase di Rocco Casalino in tv che riportiamo testualmente: "Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come ...L'ex portavoce di Conte manda il Pd su tutte le furie. "Io non so a chi si riferisca Casalino, ma credo che le parole dicano e raccontino molto di chi le pronuncia" dice la senatrice Malpezzi ...