Psg-Basaksehir, per la Uefa il quarto uomo non fu razzista. Ma lo sospendo lo stesso (Di martedì 9 marzo 2021) Parigi, 9 marzo – Ricordate il "negru" delle polemiche proferito dal quarto uomo rumeno nel match Psg-Basaksehir dello scorso 8 dicembre? Per la Uefa non fu razzismo, ma un utilizzo inappropriato della lingua. Ma Sebastian Coltescu, che "causò" la sospensione della partita di Champions League, verrà comunque sospeso. "Uso corretto della lingua è essenziale", dice l'Uefa "Nel contesto internazionale, l'uso corretto della lingua è essenziale per evitare situazioni come quelle che si sono verificate in questa partita" sostiene la Commissione disciplinare della Uefa, perché comunque come la parola "negru" usata da Coltescu aveva provocato la reazione del giocatore Webo. Ricordiamo che la partita al tredicesimo del primo tempo venne sospesa perché, in solidarietà al fantomatico razzismo ...

