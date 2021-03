Post Inter-Atalanta: le dichiarazioni degli allenatori (Di martedì 9 marzo 2021) Lunedì 8 Marzo 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita Inter-Atalanta. Nel Post Inter-Atalanta i Mister hanno parlato di molti temi .L’Inter ha dovuto combattere contro una buona difesa della Dea che ha chiuso tutte le zone. Ma all’inizio del secondo parziale i nerazzurri trovano il gol del vantaggio che gli regala altri tre gol fondamentali. Inter – Atalanta 1-0: i nerazzurri battono la Dea Post Inter-Atalanta: che cosa ha detto Antonio Conte? L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta contro l’Atalanta. Conte dice: “E’ una vittoria importante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Lunedì 8 Marzo 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita. Neli Mister hanno parlato di molti temi .L’ha dovuto combattere contro una buona difesa della Dea che ha chiuso tutte le zone. Ma all’inizio del secondo parziale i nerazzurri trovano il gol del vantaggio che gli regala altri tre gol fondamentali.1-0: i nerazzurri battono la Dea: che cosa ha detto Antonio Conte? L’allenatore dell’Antonio Conte ha rilasciato delleal termine della gara vinta contro l’. Conte dice: “E’ una vittoria importante ...

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti i ragazzi sono totalmente coinvolti' ??? Così Antonio #Conte al termine di… - Inter_TV : ?? | IN ONDA I nostri videowall per il post partita di #InterAtalanta ?? Qual è il vostro preferito? In onda sul 2… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Era un esame di maturità, siamo stati bravi' ??? Antonio #Conte al termine di #ParmaInter ??… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti i ragazzi sono totalmente coinvolti' ??? Così Antonio #Conte al termine di #InterAtalanta ?? ???? #FO… - mf25tp : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti i ragazzi sono totalmente coinvolti' ??? Così Antonio #Conte al termine di #InterAtalanta ?? ???? #FO… -