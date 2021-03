Pd: De Micheli, 'in assemblea analisi seria e dirci la verità, fare sintesi è possibile' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "dirci la verità e provare a sciogliere i nodi che avvincono la discussione nel nostro partito, rilanciare il progetto del Pd con un gruppo dirigente che nella lealtà e nella chiarezza affronti i problemi reali, quelli della vita delle persone. E' quanto dovremo fare domenica durante l'assemblea del Partito Democratico: l'ho detto nel corso della conversazione a #RadioImmagina". Lo scrive Paola De Micheli su Fb. "L'assemblea dovrà compiere un'analisi seria e finalmente autentica delle ragioni che hanno spinto a comportamenti individuali non leali, non soltanto nei confronti del segretario Nicola Zingaretti ma anche della nostra comunità. Sono stata la vicesegretaria di Nicola, e le sue dimissioni sono state un colpo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "lae provare a sciogliere i nodi che avvincono la discussione nel nostro partito, rilanciare il progetto del Pd con un gruppo dirigente che nella lealtà e nella chiarezza affronti i problemi reali, quelli della vita delle persone. E' quanto dovremodomenica durante l'del Partito Democratico: l'ho detto nel corso della conversazione a #RadioImmagina". Lo scrive Paola Desu Fb. "L'dovrà compiere un'e finalmente autentica delle ragioni che hanno spinto a comportamenti individuali non leali, non soltanto nei confronti del segretario Nicola Zingaretti ma anche della nostra comunità. Sono stata la vicesegretaria di Nicola, e le sue dimissioni sono state un colpo ...

