Pd: Bonaccini, 'Sardine? con chi tra loro dice io di destra, per me dialogo dura due minuti' (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 9 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

v2Dark : Le idee di Calenda e delle Sardine sul rinnovamento PD: il primo propone di puntare sugli amministratori locali (Bo… - TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'Sardine? con chi tra loro dice io di destra, per me dialogo dura due minuti'... - BrunelloEnrico : La sardina Cristallo: “Vogliamo una nuova costituente della sinistra. Bonaccini? È di destra, come Renzi” | L’INTER… - ziobaffone : @billa_silvia2 Ma non era le sardine quelle in piazza a chiedere il voto per Bonaccini?? Sono confuso - nancyb70 : #Bonaccini “io la Lega l’ho battuta alle urne” sì certo con una grossa insperata mano delle sardine per fortuna -