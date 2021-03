OnePlus x Hasselblad | annunciata la nuova partnership

(Di martedì 9 marzo 2021) È statala collaborazioneper il comparto fotografico della serie9 in arrivo il 23 Marzo Lacollaborazioneprodurrà il loro primo risultato con la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone9. Il device monterà unagenerazione di fotocamere realizzata dal leggendario produttore di fotocamere. Il produttore di smartphone si impegna a investire 150 milioni di dollari nello sviluppo del comparto fotografico per i prossimi tre anni. Sarà possibile seguire la presentazione mondiale martedì 23 marzo alle 15:00, ora italiana.: la collaborazione L’azienda leader nel settore ...

Gli9 saranno presentati in data 23 marzo 2021 , e lato multimediale godranno effettivamente della partnership con. La partnership in questione durerà almeno 3 anni e...... guidato dal sensore personalizzato Sony IMX789 e frutto della collaborazione tra. Non prendete appuntamenti e cerchiate la data sul calendario: il prossimo 23 marzo (alle 15.00 ...La macchina del marketing di OnePlus lavora a pieno regime per preparare l'arrivo della prossima gamma di smartphone OnePlus 9: nelle scorse ore il produttore cinese ha rivelato la data di lancio e ha ...Pete Lau di OnePlus ci assicura tutti: la nuova serie OnePlus 9 giungerà sul mercato con il caricabatterie in confezione!