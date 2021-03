Nuovo Dpcm | tutte le novità | si va verso il lockdown nel weekend

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Riunione d’urgenza con il Cts per valutare le modifiche al. Tra le nuove misure al vaglio c’è quella principale, cioè ilnei fine settimana e inle aree dove i contagi settimanali sono superiori ai 250 per 100mila abitanti che diventano zona rossa. Ma anche la serrata dei negozi nei Comuni dove si decide la chiusura delle scuole, come riporta il Corriere della Sera. Gli scienziati ribadiranno l’esigenza di stabilire il ‘modello Codogno’ in quei Comuni che sono zona rossa, con la facoltà di uscire di casa soltanto per «comprovate esigenze», motivi di lavoro, salute e urgenza. La chiusura dei grandi magazzini e dei centri commerciali potrebbe inoltre scattare inquelle regioni caratterizzate dalla chiusura delle scuole. E infine torna in discussione anche la scadenza — già ...