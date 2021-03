Nuovi ristori 2021, l’indennizzo è per due mesi di sostegni (Di martedì 9 marzo 2021) Provvedimento atteso in Consiglio dei ministri venerdì. Aiuti parametrati alla perdita mensile media del 2020 sul 2019 moltiplicata per due. Sistema in quattro fasce aperto a 800mila professionisti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 marzo 2021) Provvedimento atteso in Consiglio dei ministri venerdì. Aiuti parametrati alla perdita mensile media del 2020 sul 2019 moltiplicata per due. Sistema in quattro fasce aperto a 800mila professionisti

Advertising

fisco24_info : Nuovi ristori 2021, l’indennizzo è per due mesi di sostegni: Provvedimento atteso in Consiglio dei ministri venerdì… - panzaantonio61 : RT @allauber: Nuovi condici Ateco per ottenere i ristori dalla Regione: ecco quali sono - effe_news : Covid: inseriti nuovi codici Ateco nella terza tranche ristori - TRIESTE_news : Ristori, Gruppo Pd: necessari nuovi parametri per tutelare soggetti esclusi - - tabletquotidia2 : COVID: BINI, INSERITI NUOVI CODICI ATECO NELLA TERZA TRANCHE RISTORI -