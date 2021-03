Lockdown | Galli | “E’ tardi | serviva prima”

(Di martedì 9 marzo 2021) Ilè “triste” e arrivaper frenare la crescita del contagio. Il professor Massimo, responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, accoglie le nuove misure e restrizioni come “martellate sugli alluci”. Il Cts, secondo quanto si apprende, propone zone gialle rafforzate, misure restrittive nel weekend sul modello di quelle usate a Natale e zone rosse locali con regole più stringenti. Torna l’ipotesi di, declinato con nuove formule: “Non fa piacere, non fa piacere affatto. Ed è terribile, pesante, triste, ma purtroppo èvo. Le misure drasticheno, se l’avessimo fatto sarebbe stato meglio per tutti”, diceall’Adnkronos Salute. Le misure più stringenti sono necessarie, ma “le ...

... commentando le notizie sulla possibilità di untotale nei fine settimana per bloccare la circolazione del virus. Permisure più stringenti sono necessarie, ma 'le accolgo, come tutti, ......attende di capire che cosa cambierà dal prossimo fine settimana e se davvero scatterà un... Anche per Massimo, direttore della Struttura di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di ...Il lockdown è "triste" e arriva tardi per frenare la crescita del contagio. Il professor Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, accoglie le nuove mis ...Rafforzare le misure per le zone gialle, con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone; zone rosse locali con misure piu' stringenti e severe, sul modello Codogno, chiusure nei fine settimana, ...