Liszt e i Giochi d' acqua a villa D' Este | lezioni - concerto in epoca social per l' Istituzione Universitaria Concerti Al piano Silvia D'

Con id'acqua a Villa d'Este di Franzsi conclute 'Fleurs', ciclo divulgativo pensato per lo streaming da IUC/Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma L'elegantissimo brano - in originale ......ipnotica sino al festoso e sonoro gioco simultaneo di entrambe le mani della ventunesima e ultima variazione."Il prossimo e ultimo appuntamento di Fleurs saràd'acqua a Villa d'Este di. ...Con i Giochi d'acqua a Villa d'Este di Franz Liszt si conclute "Fleurs", ciclo divulgativo pensato per lo streaming ...“Fleurs”, ciclo divulgativo appositamente pensato per lo streaming dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, prosegue con grande successo di pubblico e per il quarto appuntamento, giovedì 25 febbra ...