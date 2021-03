Liliana Segre: «Covid come una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli» (Di martedì 9 marzo 2021) Lo ha vissuto in attesa, come tutti noi del resto, l’ultimo anno Liliana Segre. In un’intervista concessa a “Repubblica” la testimone della Shoah ha raccontato di essersi barricata in casa durante la prima onda, lontana dai suoi affetti. Alla seconda ondata la pandemia ha bussato alla sua porta. come in una bolla di sapone, bucata prepotentemente dalla matita ben appuntita del Covid. Il figlio Luciano, la moglie e un nipote sono rimasti contagiati e lei è stata in ansia, preoccupata per la loro salute. preoccupata per la salute dei figli e dei nipoti, più che per la sua. Ha aspettato che guarissero, che fossero fuori pericolo. Infine la senatrice a vita ha atteso la sua prima dose del vaccino, che le è stato somministrato il 18 febbraio, scatenando non poche sterili polemiche sui ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) Lo ha vissuto in attesa,tutti noi del resto, l’ultimo anno. In un’intervista concessa a “Repubblica” la testimone della Shoah ha raccontato di essersi barricata in casa durante la prima onda, lontana dai suoi affetti. Alla seconda ondata la pandemia ha bussato alla sua porta.in una bolla di sapone, bucata prepotentemente dalla matita ben appuntita del. Il figlio Luciano, la moglie e un nipoterimasti contagiati e lei è stata in ansia, preoccupata per la loro salute. preoccupata per la salute dei figli e dei nipoti, più che per la sua. Ha aspettato che guarissero, che fossero fuori pericolo. Infine la senatrice a vita ha atteso la sua prima dose del vaccino, che le è stato somministrato il 18 febbraio, scatenando non poche sterili polemiche sui ...

Advertising

HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Covid come una guerra, piango per gli anziani morti soli' - repubblica : Oggi su Rep: ?? Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” [di Zita Dazzi] - giusmo1 : Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” | Rep - zitadazzi : RT @giusmo1: Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” | Rep - Paola30502511 : RT @giusmo1: Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” | Rep -