Industria | Istat | produzione in crescita a gennaio

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Asi registra un incremento congiunturale dell’1% dellale che consolida la lievedel mese precedente. L’intonazione congiunturale positiva diè diffusa ai principali comparti, con l’esclusione dell’energia, ed è più accentuata per i beni strumentali. Lo rileva l’sottolineando che nella media degli ultimi tre mesi, d’altra parte, la dinamica congiunturale complessiva rimane negativa (-1,7%). In termini tendenziali, la variazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario resta negativa. A livello settoriale si conferma il maggior dinamismo dei beni intermedi, il solo comparto inin termini sia congiunturali sia tendenziali. L’indice destagionalizzato mensile – sottolinea l’Istituto di ...