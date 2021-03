Immobiliare, compravendite di case aumentate dell’8,8% in quarto trimestre 2020 (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – I volumi di compravendita del settore residenziale italiano sono saliti dell’8,8% nell’ultimo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, ovvero sono state scambiate quasi 15 mila abitazioni in più (183.381 unità complessive). Bene anche il mercato non residenziale: nel periodo ottobre-dicembre tutti i principali segmenti del settore sono stati positivi, segnando un incremento complessivo del 12,1%, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le abitazioni, la crescita più marcata c’è stata nei Comuni minori (+11,8%) rispetto ai Comuni capoluogo (+2,9%). Tra le grandi città, Roma (+7,9%) e Genova (+8,4%) sono quelle che hanno fatto un deciso balzo in avanti, mentre sono sostanzialmente stabili gli scambi a Palermo, Napoli e Torino. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – I volumi di compravendita del settore residenziale italiano sono saliti,8% nell’ultimorispetto allo stesso periodo del 2019, ovvero sono state scambiate quasi 15 mila abitazioni in più (183.381 unità complessive). Bene anche il mercato non residenziale: nel periodo ottobre-dicembre tutti i principali segmenti del settore sono stati positivi, segnando un incremento complessivo del 12,1%, secondo i dati dell’Osservatorio del mercatodell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda le abitazioni, la crescita più marcata c’è stata nei Comuni minori (+11,8%) rispetto ai Comuni capoluogo (+2,9%). Tra le grandi città, Roma (+7,9%) e Genova (+8,4%) sono quelle che hanno fatto un deciso balzo in avanti, mentre sono sostanzialmente stabili gli scambi a Palermo, Napoli e Torino. ...

