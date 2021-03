Federer-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Roger Federer sfida Daniel Evans all’esordio dell’Atp 250 di Doha 2021. Lo svizzero torna in campo dopo oltre un anno di stop e lo fa contro il talentuoso britannico, uscito vincitore dalla sfida di primo turno contro Jeremy Chardy. Roger, accreditato della seconda testa di serie, ha potuto usufruire di un ‘bye. Tanta curiosità nel rivedere in campo l’elvetico che è di fatto uno dei favoriti per la vittoria finale secondo i bookmaker. IL TABELLONE IL MONTEPREMI QUANDO GIOCA Federer A Doha La partita di secondo turno andrà in scena mercoledì 10 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Rogersfida Danielall’esordio dell’Atp 250 di. Lo svizzero torna in campo dopo oltre un anno di stop e lo fa contro il talentuoso britannico, uscito vincitore dalla sfida di primo turno contro Jeremy Chardy. Roger, accreditato della seconda testa di serie, ha potuto usufruire di un ‘bye. Tanta curiosità nel rivedere in campo l’elvetico che è di fatto uno dei favoriti per la vittoria finale secondo i bookmaker. IL TABELLONE IL MONTEPREMI QUANDO GIOCALa partita di secondo turno andrà in scena mercoledì 10 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live ...

