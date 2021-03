Etna, la nube di gas arriva sino in Cina. Incredibile, ma vero: ecco perché (Di martedì 9 marzo 2021) L’anidride solforosa, sprigionata dall’eruzione dell’Etna, ha raggiunto la Cina. Si tratta di una nube di gas incolore. il satellite Sentinel 5 ha documentato il fenomeno, con l’immagine dello scorso 4 marzo che si riferisce all’eruzione avvenuta quattro giorni prima. Le tracce d’anidride solforosa messe in evidenza dal Satellite Sentinel-5Nella stessa foto satellitare un’altra massa di gas sulfureo ha raggiunto in quel frangente il cielo sopra la Grecia, relativa all’eruzione avvenuta il giorno prima. Nelle ultime settimane è stata infatti costante l’attività eruttiva dai crateri sommitali dell’Etna. Una deCina di eventi vulcanici si sono susseguiti, ad intervalli, dallo scorso 16 febbraio. Non è stato solo spettacolo, visto anche la pioggia di lapilli e l’enorme quantità di cenere ricaduta sui ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 9 marzo 2021) L’anidride solforosa, sprigionata dall’eruzione dell’, ha raggiunto la. Si tratta di unadi gas incolore. il satellite Sentinel 5 ha documentato il fenomeno, con l’immagine dello scorso 4 marzo che si riferisce all’eruzione avvenuta quattro giorni prima. Le tracce d’anidride solforosa messe in evidenza dal Satellite Sentinel-5Nella stessa foto satellitare un’altra massa di gas sulfureo ha raggiunto in quel frangente il cielo sopra la Grecia, relativa all’eruzione avvenuta il giorno prima. Nelle ultime settimane è stata infatti costante l’attività eruttiva dai crateri sommitali dell’. Una dedi eventi vulcanici si sono susseguiti, ad intervalli, dallo scorso 16 febbraio. Non è stato solo spettacolo, visto anche la pioggia di lapilli e l’enorme quantità di cenere ricaduta sui ...

