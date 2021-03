Corsie preferenziali per i controlli anti Covid ai camionisti che sbarcano in Sardegna (Di martedì 9 marzo 2021) Gli autotrasportatori sardi che viaggiano ogni giorno sulle navi da e per la Sardegna avranno priorità, rispettoagli altri passeggeri, una volta sbarcati nei porti dell'isola, nei controlli anti - ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 9 marzo 2021) Gli autotrasportatori sardi che viaggiano ogni giorno sulle navi da e per laavranno priorità, rispettoagli altri passeggeri, una volta sbarcati nei porti dell'isola, nei- ...

Advertising

LiaCapizzi : Il vaccino di Mattarella senza corsie preferenziali. In attesa e in fila così come tutti i suoi coetanei, anche se… - tommaso_franco : RT @LiaCapizzi: Il vaccino di Mattarella senza corsie preferenziali. In attesa e in fila così come tutti i suoi coetanei, anche se lui è il… - _Facezia_ : @Quirinale Come un cittadino italiano qualsiasi senza corsie preferenziali. Lo adoro - uctea64 : RT @FedericaNigro9: Senza cerimonie, spot pubblicitari o corsie preferenziali, come qualsiasi cittadino italiano anche Il Presidente della… - jonimac71 : RT @LiaCapizzi: Il vaccino di Mattarella senza corsie preferenziali. In attesa e in fila così come tutti i suoi coetanei, anche se lui è il… -