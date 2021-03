Coltellate a due adolescenti dopo una lite per una ragazza, due arresti (Di martedì 9 marzo 2021) Avevano accoltellato due adolescenti , di cui uno minorenne, dopo una lite per una ragazza . A quasi due anni di distanza da quell'episodio, due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati dalla ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Avevano accoltellato due, di cui uno minorenne,unaper una. A quasi due anni di distanza da quell'episodio, due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati dalla ...

