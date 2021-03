Cerved | entra a scambi in Borsa e vola oltre prezzo OPA Castor

(Di martedì 9 marzo 2021) (Tele) – Ottima performance perGroup, chea in rialzo del 19,40%. Il titoloin ritardo agliin Piazza Affari e vola dopo l’OPA lanciata da Ion Capital di Andrea Pignataro a 9,5 euro per azione. Il titolo arriva a raggiungere un massimo intraday a 9,8 euro al di sopra perofferto dall’imprenditore. Comparando l’andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota cheGroup mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +33,66%, rispetto a +2,18% dell’indice azionario italiano). Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,75 ...

