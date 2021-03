Catania | le condizioni dei calciatori indisponibili

Leggi su itasportpress

(Di martedì 9 marzo 2021) Il dottor Francesco Riso, coordinatore dell’Area medica del Calcio, analizza ledei rossazzurri: “Antonio Piccolo ha completato il programma di rieducazione funzionale e, qualora le risposte all’incremento dei carichi di lavoro fossero positive, sarebbe arruolabile già in vista di-Teramo. Così anche Reginaldo, sottoposto ad esami diagnostici che non hanno evidenziato lesioni muscolari. Riposo e terapie per Michele Volpe: a seguito di una risonanza magnetica, è emersa la lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore della caviglia destra. Conclusi i necessari accertamenti specialistici effettuati in ospedale, che hanno attestato una patologia intestinale acuta da affrontare con cautela, Miguel Martinez è tornato ad allenarsi. A distanza di tre settimane dall’infortunio ...