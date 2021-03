Campania | all’autogrill per un caffé | poi abusa della barista Arrestato orco di Napoli

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 9 marzo 2021)di unadell’autogrill durante una pausa dal viaggio. E’ con quest’accusa che è finito in manette un 45enne didi unadell’autogrill: in manette La violenza si è consumata sull’A16-Canosa, proprio nel giorno in cui si celebrava la festa delle donne. L’uomo si era fermato per prendere un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.