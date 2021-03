Traffico Roma del 08-03-2021 ore 13:30 (Di lunedì 8 marzo 2021) Luceverde Roma bentrovato acquisto appuntamento da Simone Cerchiara disagi per incidente sulla via Aurelia 3 la massimina-casal di un incidente chiuso per lavori viadotto della Magliana verso l’Eur Traffico deviato nel frattempo aggiornamenti sullo sciopero nei trasporti ripreso il servizio della metro C M ha in servizio con corse ridotte a causa di una manifestazione in via Arenula limitato il percorso del tram 8 diretto a Piazza Venezia per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verdeun servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Luceverdebentrovato acquisto appuntamento da Simone Cerchiara disagi per incidente sulla via Aurelia 3 la massimina-casal di un incidente chiuso per lavori viadotto della Magliana verso l’Eurdeviato nel frattempo aggiornamenti sullo sciopero nei trasporti ripreso il servizio della metro C M ha in servizio con corse ridotte a causa di una manifestazione in via Arenula limitato il percorso del tram 8 diretto a Piazza Venezia per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luce verdeun servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

