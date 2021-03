Sopravvissuta yazida | “Grazie al Papa per aver parlato di noi | ti aspettiamo a Sinjar”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Un ringraziamento aFrancesco, perricordato la minoranzadurante il suo viaggio a Baghdad. E un auspicio, perché il Pontefice possa un giorno recarsi a, città simbolo dove è iniziato quello che la Commissione Onu sulla Siria ha riconosciuto come il genocidio degli yazidi a opera dello Stato Islamico (Isis). Così Farida Khalaf,ai jihadisti dell’Isis che l’avevano rapita nel 2014 quando aveva 18 anni dal villaggio iracheno di Kocho, commenta con Aki – Adnkronos International la storica visita diFrancesco in Iraq. ”Sono una, un’attivista per i diritti umani e presidente della Farida Global Organization. A nome mio e a nome del mio popolo, ringrazio Sua Santità...