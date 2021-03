Pensioni anticipate con ipotesi Quota 92 dai 62 anni di età e 30 di versamenti | i commenti dei lavoratori

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 8 marzo 2021) La riforma delledel 2021 - 2022 potrebbe passare ancora una volta per il sistema a quote. A proporre l'idea di rilanciare lo strumento di flessibilità è stato nelle scorse ore l'esponente Dem Graziano Del Rio, ipotizzando l'avvio di una92 in sostituzione della100. Quest'ultima è in scadenza al 31 dicembre del 2021 e il suo mancato rinnovo rischia di provocare un vero e proprio scalone per molti, che si vedrebbero costretti a tornare improvvisamente alle regole previste con la legge Fornero. La nuova92 dovrebbe quindi garantire continuità alla flessibilità in uscita dal lavoro, con criteri anche più favorevoli rispetto alla100. I pensionandi potrebbero infatti ottenere l'accesso all'Inps a partire dai 62di età e ...